João César Mattogrosso Parceria levará atendimento preventivo de câncer de mama às moradoras do Santa Luzia

Na próxima quarta-feira (14), o ônibus de combate ao câncer de mama do Grupo Onça Pintada atenderá as moradoras do bairro Santa Luzia com exames preventivos. O atendimento é fruto da parceria entre o vereador João César Mattogrosso (PSDB) e do Deputado Estadual Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS).

Os atendimentos destinados às mulheres são para exames de ultrassonografia e os casos em que é identificada alguma anomalia são realizados os encaminhamentos para mamografia.

Para o vereador João César Mattogrosso, essa parceria visa garantir a saúde e bem-estar das mulheres. “Nosso objetivo é lutar pela qualidade de vida das mulheres e através dessa parceria com o Grupo Onça Pintada é possível levar mais qualidade de vida e lutar contra o câncer de mama”, declara.

Em 17 anos de existência, o Grupo Onça Pintada já percorreu mais de 70 municípios sul-mato-grossenses, atendeu mais de 58.569 mil pessoas, realizou mais de 17.372 mil exames e pelo menos 2.517 mil mulheres foram encaminhadas para tratamento cirúrgico.

Serviço – 14/08/2019, a partir das 14h, na Rua Santa Gertrudes, S/N – UBSF – Vila Cox, no bairro Santa Luzia. É preciso levar um documento de identidade e cartão do SUS.