Combate à violência Parcerias ajudaram a impulsionar trabalho em favor das mulheres em MS neste ano Forças policiais, Judiciário, Ordem dos Advogados do Brasil de MS e demais entidades da sociedade civil organizada estão entre apoiadores de ações em defesa dos direitos das mulheres.

Foto: Edemir Rodrigues

O empenho de diversos Poderes e instituições da sociedade civil organizada ajudou a impulsionar o trabalho de combate à violência de gênero e a elaboração de políticas públicas direcionadas à promoção dos direitos das mulheres, destaca a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja.

Em 2017, as ações, programas e projetos da Subsecretaria conseguiram alcançar cerca de 375 mil pessoas em todo o Estado. “Nós levamos essa discussão com parcerias, voluntariado, com uma conjuntura de esforços pela garantia dos direitos das mulheres também para a sociedade civil e para os movimentos organizados”, conta a subsecretária.

De acordo com ela, esse só foi possível graças ao esforço conjunto que incluiu diversos parceiros. Entre eles, articulação com o Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública para atendimento a vítimas de violência; entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil/seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS), União das Advogadas do Brasil (UAB), Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas (ABMCJ), dentre diversas outras.

Na campanha Agosto Lilás, quando foram alcançadas mais de 160 mil pessoas, o trabalho foi coletivo. Na ocasião, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) enviou ofício a todos os municípios associados sobre a campanha. A ação também teve o apoio da União das Câmaras de Vereadores de MS.

Em 62 municípios, a Polícia Militar tratou da violência contra a mulher nas palestras do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd). Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foram parceiras nas ações. Até empresas privadas apoiaram a ação, como a operadora de telefonia Vivo, que distribuiu 545 mil torpedos contendo mensagem pelo fim da violência contra mulher.

O slogan da campanha Violência Contra a Mulher é Crime. Denuncie! foi impresso nos holerites de todo o funcionalismo estadual, nas contas de água e energia e nos extratos bancários do Sicredi e Banco do Brasil.

As ações contaram ainda com o apoio de todas as pastas do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Sebrae e prefeituras.

Representatividade

A participação da mulher na política também vem sendo tratada pela Subsecretaria. Ela é presente no Governo desde a vice-governadora Rose Modesto até pastas como a de políticas para as mulheres e a que trata de questões indígenas.

Ampliar essa participação no poder vem sendo discutida para 2018. “Em setembro deste ano reunimos doze partidos que aceitaram aderir ao Fórum Suprapartidário mais mulheres na política e estamos buscando novos partidos parceiros”, contou a subsecretaria Luciana Azambuja.

Segundo ela, já está confirmada parceria da Escola Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) e da OAB. A intenção é orientar as mulheres sobre todas as questões relativas ao pleito, iniciando pelo prazo de filiação aos partidos. “O que a gente quer como política pública de Estado é dizer a todas as mulheres sul-mato-grossenses é que uma vez que elas queiram mudar sua realidade devem discutir a política partidária”, ponderou Luciana.