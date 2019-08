ARTIGO Pare de adiar as coisas! Adiar a execução de grandes ou pequenas ideias, ou mesmo aquele simples conserto de algum objeto danificado em casa, é comum do homem

O ser humano é mesmo incrível. Dotado de extrema inteligência, sabedoria e criatividade, é capaz de fazer coisas fabulosas, mesmo com a matéria-prima mais simples como o a tinta, a madeira, a pena, o barro.... No entanto, seu maior adversário, contrário à materialização de suas ideias e ideais, é ele mesmo, procrastinador de seus desejos e deveres.

Adiar a execução de grandes ou pequenas ideias, ou mesmo aquele simples conserto de algum objeto danificado em casa, é comum do homem. Muitos vivem a vida apenas planejando um dia concretizar um determinado projeto que, em funcionamento, lhe proporcionaria alegria, satisfação e bem-estar econômico e social. Em vez disso, permanecem inertes, sem ação alguma, incapazes, na maioria das vezes, sequer de começar. Deixam tudo no campo dos sonhos, do desejo.

Quem já não ouviu de parentes e amigos em períodos como na virada de um novo ano, o sonho de finalmente começar aquela faculdade; de fazer aquela viagem; aquela operação; mudar de emprego; criar finalmente aquele negócio próprio; a casa própria; escrever aquele livro; arrumar um financiamento para executar aquela invenção que lhe caiu como uma maçã sobre sua cabeça... e por aí vão tantas outras semelhantes que todos têm, ao menos uma ou mais metas de vida para uma próxima temporada?

Então, o novo ano se inicia, os meses passam e nada acontece porque o indivíduo simplesmente não toma iniciativa sequer de começar. Ou então, logo desiste porque espera que tudo ocorra como num passe de mágica e que não haja obstáculos. Não é assim que funcionam as coisas na vida. O tempo e as oportunidades somos nós que fazemos. Ou seja, é preciso ousar. Fincar os pés no chão e ir à luta. Se esforçar realmente. Pois é da luta, do sacrifício e da perseverança que vem a vitória. Esse é o segredo para fazer um projeto sair do papel e se materializar.

É preciso consciência de que todo esforço tem sua compensação. Então, o segredo é seguir em frente, com unhas e dentes e trabalhar.

Quanto aos obstáculos, é preciso saber que a presença deles é normal, mesmo na vida de quem resolve simplesmente sentar para ver o tempo passar. Essa conscientização deveria servir de estímulo e força para seguir em frente, perseverante, mesmo que aparentemente as pedras do caminho pareçam gigantes.

Além disso, assim como para o pequeno Davi, que venceu o gigante Golias, com fé e uma funda, todo homem pode contar com o poder e a força de Deus em todo e qualquer embate. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nosso Pai e Criador do Universo, e está para nos ajudar e, em especial àqueles que O buscam. Ele nos abre portas e caminhos em todo e qualquer lugar.

Resistir e relutar contra essa verdade é pura perda de tempo. Deus e Jesus Cristo existem, vivem e essa verdade está entesourada no coração de todo homem. Quem não acredita nisso é porque não conhece seu próprio interior, onde essa verdade está sempre pronta para desabrochar.

Consciente e usuário dessas verdades, o homem está alicerçado para abandonar maus hábitos e costumes como inércia, desonestidade e preguiça, para trilhar a vida de maneira mais feliz, alegre e segura.