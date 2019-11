UCDB Paróquia Universitária São João Bosco realiza missa do Sagrado Coração de Jesus

Na sexta-feira (1º), a Paróquia Universitária São João Bosco, localizada no campus Tamandaré, realizou no período da tarde e da noite a Santa Missa do Sagrado Coração de Jesus. As celebrações foram presididas pelo Pe. João Marcos de Araújo Ramos, Pró-Reitor de Pastoral e Assuntos Comunitários da Instituição, e contou com a adoração ao santíssimo e também com as bênçãos de objetos de devoção.

Na data, a missa também foi voltada para o Dia de Todos os Santos, quando a Igreja Católica celebra todos os que morreram em estado de graça, mas que não tiveram a oportunidade de serem canonizados ou que não são lembrados em orações.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.