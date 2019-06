Parque das Nações Parque das Nações terá 636 lâmpadas substituídas por LED LED é mais durável e econômico

O programa de eficiência energética será implantado nas luminárias do Parque das Nações Indígenas de Campo Grande, com investimento de R$739.980 reais utilizados na substituição de 636 luminárias por lâmpadas de LED.

Neste caso, o investimento foi possível em razão do termo de cooperação técnica firmado no mês de maio, pelo Governo do Estado por intermédio do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) e a concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica do Estado, a Energisa.

Segundo informado pela idealizadora do projeto, a Energisa, o programa de eficiência energética tem prazo de 12 meses para ser concluído, porém, tem objetivo de atender toda área do parque.

Com este objetivo, os trabalhos foram divididos em duas etapas: realização de diagnóstico energético feito pela equipe da Energisa, e implantação do projeto, que consiste na substituição dos equipamentos e capacitação dos colaboradores do Parque das Nações para operacionalização e manutenção das luminárias.