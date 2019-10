Pássaros Parques da Capital são opções do Big Day, o grande dia de observar pássaros

Os Parques Estaduais do Prosa e das Matas do Segredo, ambos administrados pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), são alternativas para o público do Big Day que acontece neste sábado (18): o “grande dia” reservado a observar pássaros. O Big Day é promovido em todo o mundo pelo Cornell Lab of Ornithology, dos Estados Unidos, com objetivo de observar e catalogar as espécies de aves do planeta.

Os parques, monumentos naturais e as áreas de proteção ambiental são boas opções para quem quer fazer sua lista durante o Big Day. Essas listas passam a compor um gigantesco banco de dados mundial, disponível para todos os interessados, permitindo o conhecimento de diversos aspectos da biologia das aves, informação que pode direcionar a tomada de decisões sobre a gestão da biodiversidade e conservação.

Segundo dados do Imasul, em eventos anteriores já foram observados nos parques de Campo Grande as espécies: gavião-pega-macaco, gavião-pato, uirapuru-laranja, peixe-frito-verdadeiro, soldadinho, chorozinho-bicudo, choca-do-planalto, surucuá-de-barriga-vermelha, pula-pula-de-sobrancelha, cisqueiro-do-rio, entre outras espécies.

O Parque Estadual do Prosa está localizado no final das avenidas Afonso Pena e Mato Grosso, fazendo intersecção entre o Parque das Nações Indígenas e o condomínio Parque dos Poderes. Com área total de 135 hectares de vegetação do bioma Cerrado, abriga mais de 150 espécies de aves. No Prosa a passarinhada (observação dos pássaros) será das 6h30 às 11h. Para se inscrever e obter mais informações a pessoa interessada deve entrar em contato pelos telefones (67) 3326-1370 ou (67) 98170-0094, com Valter Patrial.

O Parque Estadual Matas do Segredo ocupa 177 hectares na região Norte de Campo Grande e abriga mais de 170 espécies de aves. No local a passarinhada será das 6h30 às 10h30. Para se inscrever ou obter mais informações a pessoa deve fazer contato pelos telefones (67) 3351-9549 ou falar com Manuela Bernady (67-99981-3592)

Recomenda-se levar equipamentos apropriados para observação, como binóculos e câmeras fotográficas, caneta e bloco de notas. Usar roupas leves, camufladas ou escuras e sapatos fechados, chapéu ou boné. Levar na mochila: água, lanche, repelente e protetor solar. Trazer de volta o lixo gerado.