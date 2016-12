Praças Parques na Capital terão horário diferenciado natal e ano novo

Por conta das festividades de final de ano o funcionamento das Praças e Parques esportivos terão seus horários de funcionamento reduzidos. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a Praça Belmar Fidalgo abrirá normalmente às 4h30 e fechará ao 12h, voltando a funcionar no dia 26 de dezembro às 4h30. O mesmo horário ficará para o dia 31 de dezembro, das 4h30 ao 12h.

Já os demais locais abrirão às 6h e fecharão ao 12h, tanto no dia 24 quanto no dia 31 de dezembro, como é o caso do Centro Olímpico da Vila Nasser, Praça Elias Gadia e os Parques Sóter, Tarsila do Amaral e Jacques da Luz.

Já nos dias de Natal, no próximo domingo (25) e Ano Novo (1º), os parque e praças estarão fechados. Todos os locais voltam a funcionar normalmente a partir do dia 2 de janeiro.

Programação

Dia 24 – das 4h30 ao 12h – Praça Belmar Fidalgo

As demais abrem normalmente às 6h

Dia 25 – os parques não abrem

Dia 31 – das 4h30 ao 12h – Praça Belmar Fidalgo

As demais abrem normalmente às 6h

Dia 01/01 – os parques não abrem