DOF Passageiro de ônibus é preso com droga escondida em mala

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na tarde de domingo (5) um homem de 27 anos transportando 11,15 quilos de maconha, distribuídos em alguns volumes prensados em um ônibus que seguia de Ponta Porã para São Paulo (SP).

A prisão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Ponta Porã (MS). Os policiais localizaram, no compartimento de bagagens, uma mala de cor cinza com a droga. O passageiro responsável disse que comprou o entorpecente no Paraguai e levaria para a cidade de Barretos (SP).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã (MS), onde o homem será autuado pelo crime de Tráfico de Drogas permanece à disposição da Justiça.