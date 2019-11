Sequestro Passageiro é sequestrado no Centro ao esperar motorista de aplicativo Trio de assaltantes estaria e um Fox branco

Vítima procurou a Depac Centro Foto: Henrique Arakaki

Na manhã desta sexta-feira (8), rapaz de 22 anos procurou a delegacia para informar sobre sequestro que teria sofrido na noite de quinta-feira (7) na Rua da Paz, região central de Campo Grande. Ele afirma que aguardava um carro que pediu por aplicativo, na companhia de uma colega de trabalho, quando foram sequestrados.

Segundo relato do rapaz para a polícia, ele pediu o carro e enquanto aguardava foi abordado por três homens que estavam em um Fox branco e anunciaram o assalto. O rapaz foi obrigado a entrar no carro e os suspeitos seguiram sentido ao Bairro Maria Pedrossian. Em determinado momento, o motorista teria reduzido a velocidade ao passar em um quebra-molas, quando o rapaz então pulou pela janela.

Ainda segundo a vítima, ela perambulou em um matagal durante toda a noite e não encontrou socorro. Já nesta manhã procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro. A vítima estava mancando e com vários ferimentos, além de estar com as roupas sujas e relatou que um dos ladrões ainda deu uma paulada em seu pé.

O rapaz também contou que teve alguns pertences roubados, mas o celular estava com ele. Ao fim do registro do boletim de ocorrência, ele se lembrou que a colega de trabalho também estava com ele e também foi sequestrada, dizendo que ela ainda poderia estar sendo mantida refém pelos bandidos.

O delegado plantonista Rodrigo Camapum disse ao Midiamax que o rapaz apresentou várias versões diferentes sobre os fatos, que ainda são apurados. Equipe do GOI (Grupo de Operações e Investigações) já foi acionada para fazer buscas pela suposta segunda vítima, para esclarecimento dos fatos.