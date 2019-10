Acidente Passageiro flagra acidente com ônibus que acertou árvore no Monte Castelo Acidente aconteceu por volta do meio-dia desta quarta-feira

Por: Midiamax 02/10/2019 às 17:08 Comentar Compartilhar

Um ônibus do Consórcio Guaicurus se envolveu em um acidente na região do conjunto residencial Octávio Pecora, no bairro Monte Castelo em Campo Grande. O acidente aconteceu por volta do meio-dia desta quarta-feira (2), quando o veículo colidiu com uma árvore. Um leitor do Midiamax, que registrou a cena, conta que o veículo interdita um sentido da avenida Júlia Maksoud. Ele diz que não viu se havia outro veículo envolvido. “Creio que o ônibus foi desviar de alguma coisa e perdeu o controle”, conta. Nas imagens, o ônibus parece estar vazio. O ônibus bateu na árvore quando estava prestes a passar pela rotatória que dá entrada ao conjunto residencial.