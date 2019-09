Passageiro Passageiro que morreu após caminhão tombar em serra chegou a pular do veículo Ele foi socorrido e morreu no hospital

Identificado como Diego Bezerra da Silva Antunes, de 19 anos, o jovem que morreu em acidente na serra de Maracaju, a aproximadamente 185 quilômetros de Campo Grande. Ele estava em um caminhão carregado com botijões de gás que caiu na serra na tarde de terça-feira (24).

Conforme informações da polícia, o caminhão estava nas proximidades de Nioaque quando, por motivos ainda não identificados, caiu na serra. Durante a queda os ocupantes ainda pularam do veículo. Diego era passageiro e ajudante do motorista, um rapaz de 28 anos.

Os dois foram encaminhados para o hospital, mas Diego não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente ainda serão apuradas e o caso é tratado como morte a esclarecer e acidente de trânsito com vítima de lesão corporal provocado pela própria vítima.