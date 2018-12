Aquidauana Passarela de pesqueiro cede e estudantes 'tomam banho' de rio durante aula em MS Ninguém se feriu, mas uma acadêmica teve o celular levado pelo rio

Passarela que dá acesso ao Rio Aquidauana cedeu com alunos do curso de Turismo, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Aquidauana, nesta terça-feira (04). Os estudantes realizavam visita técnica em um pesqueiro na região quando o acidente aconteceu.

De acordo com o jornal JNE, os alunos participavam de aula técnica da disciplina ‘Meios de Hospedagem I’. Eles foram até a passarela, que fica sobre o rio Aquidauana, quando o mirante cedeu e vários acadêmicos acabaram caindo na água. Ninguém se feriu, mas uma acadêmica teve o celular levado pelo rio.

No momento do incidente, apenas um caseiro estava no local e não havia nenhuma placa de orientação sobre capacidade máxima de pessoas na passarela. O pesqueiro não teve o nome divulgado, mas é muito frequentado por turistas que visitam a região.

Foto: JNE

Para o JNE, a universidade se comprometeu a prestar esclarecimentos nesta quarta-feira (05). Os proprietários do pesqueiro não foram localizados.