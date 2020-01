CARNAVAL Passistas e foliões recorrem a massagens e modeladoras para curtir o carnaval Algumas técnicas são utilizadas para colocar o corpo em forma, dar mais disposição e aliviar dores e cansaço

Foto: Reprodução

O Carnaval é a festa mais esperada pelos brasileiros. Marcados para a segunda quinzena de fevereiro, os desfiles das escolas de samba de São Paulo (dias 21 e 22) e do Rio de Janeiro (23 e 24) atraem milhares de pessoas de todo o país e do exterior.

O evento aquece a economia e gera empregos diretos e indiretos. Somente no Rio Janeiro, a prefeitura local estima que, neste ano, a cidade vai receber 1,9 milhão turistas, 200 mil a mais do que em 2019.

No mesmo período, a previsão é ter 7 milhões de foliões nas ruas e ocupação máxima na rede hoteleira. Segundo a RioTur a movimentação econômica deve ultrapassar os R$ 4 bilhões.

Neste vasto mercado, o Carnaval também abre espaço para uma série de prestadores de serviços que atendem os foliões antes, durante e depois dos desfiles, a exemplo de massoterapeutas e massagistas no Rio de Janeiro, contratados para aplicar massagens voltadas a aliviar dores e tensões musculares e ao relaxamento corporal.

Esses profissionais estão ganhando cada vez mais espaço na avenida, solicitados por passistas e turistas, que encontram nas massagens uma forma de suportar muitas horas de samba.

Da mesma forma, recorrem a estes serviços para que possam estar em forma e curtir o Carnaval com corpo definido e mais disposição. As massagens podem ser utilizadas como opção para aliviar dores e cansaço, geralmente comuns nessas situações, além de renovar as energias.

Para atrair as celebridades, muitas das quais desfilam como destaque em várias escolas de samba, empresas patrocinadoras dos camarotes cariocas, por exemplo, têm apostado em mimos, criando verdadeiros spas, contratando profissionais massagistas e massoterapeutas, além de oferecerem fartos banquetes com renomados chefs de cozinha.

Os preparativos começam bem antes, com sessões de massagens que ajudam a ter mais resistência na avenida. Prova disso é a massagem detox, que acaba com as gordurinhas indesejadas. Recurso utilizado pelas musas, essa técnica retira o excesso de sódio da pele, eliminando as toxinas acumuladas no corpo e quebrando as moléculas de gordura.

Este tipo de massagem alia esfoliação, massagem modeladora, ultrassom, manta térmica e drenagem linfática. Ela é tão poderosa que é possível perder até 1,5 Kg em apenas uma sessão. Como uma drenagem, desintoxica o corpo, eliminando as toxinas pelo suor e pela urina.

Outra técnica que caiu no gosto dos foliões e é bastante solicitada, durante a festa pagã, é a quickmassage, com sessões de 15 minutos. Com a pessoa sentada em uma cadeira, são massageadas as regiões lombar, cervical e dorsal e os membros superiores, levando a um sensível relaxamento e alívio de dores musculares. A quickmassage promete ser um dos grandes destaques na avenida.