Telemarketing Passo a passo: como bloquear ligações de telemarketing no ‘Não me Perturbe’ O serviço está disponível a partir desta terça-feira no país

A partir desta terça-feira (16), os consumidores que não desejarem mais receber ligações indesejadas de telemarketing de empresas de telecomunicações, poderão se cadastrar na lista do ‘Não me Perturbe’, site desenvolvido pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

O Jornal Midiamax desenvolveu o passo a passo de como se cadastrar e solicitar o bloqueio das ligações. Confira:

1° passo: O consumidor precisa acessar o site do ‘Não me Perturbe’, clicando aqui. Na página inicial, haverá três opções centrais, sendo necessário clicar em “cadastro”. Também é possível acessar “sobre” e “contato”.

2° passo: clique em “Solicitar Bloqueio”. Em outros momentos, é possível acompanhar o número de telefone e, caso precise, solicitar o desbloqueio.

3° passo: Por ser a primeira vez, é necessário criar um novo login. Para isso, clique em “Criar um login”.

4° passo: Em seguida, a página para o cadastramento é simples. Basta apenas colocar nome, CPF, e-mail e uma senha. Depois, confirme o login na caixa de entrada do e-mail cadastrado.

5° passo: Por fim, a última e mais esperada etapa: insira o número de telefone, selecione a prestadora de serviços e clique e cadastrar.

Entenda

A medida decorre de uma ação da Anatel, que determinou, em junho, que as principais empresas do setor implementassem uma lista nacional e única de consumidores que não querem receber chamadas de telemarketing com ofertas de serviços de telecomunicações.

As prestadoras Algar, Claro/Net, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, Telefônica/Vivo e TIM, em parceria com a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR Telecom), desenvolveram o site “não me perturbe” com essa finalidade.