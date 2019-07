UCDB Pastoral promove Retiro Espiritual Universitário neste fim de semana

Estão abertas as inscrições para o retiro espiritual universitário que será realizado pela Pró-Reitoria de Pastoral e Assuntos Comunitários da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) neste segundo semestre. Com o tema “Mestre eu te seguireis aonde fores (MT 08, 18-22)”, o encontro será realizado no Instituto São Vicente, conhecido como Lagoa da Cruz, na sexta-feira (2), sábado (3) e domingo (4).

Interessados em participar devem fazer a inscrição mediante o pagamento da taxa de R$ 35,00 em uma das salas de Pastoral no campus Tamandaré — uma delas fica no Pátio UCDB e a outra no piso superior do bloco A. Mais informações podem ser obtidas por meio do e-mail pastoral@ucdb.br ou via whatsapp pelo número (67) 98114-4855.