Anhandui Patrulha mecanizada vai atender agricultores do Distrito de Anhandui

A agricultura familiar do Distrito de Anhanduí foi contemplada na manhã desta quarta-feira (13) com uma patrulha mecanizada e um distribuidor de calcário, entregues pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia, Abrahão Malulei Neto, a Prefeitura de Campo Grande tem uma ação muito forte com a agricultura familiar e esta patrulha será entregue ao Distrito de Anhanduí.

“O equipamento vai fortalecer a agricultura do Distrito de Anhanduí. Campo Grande possui 19 patrulhas e com certeza este ano outras serão adquiridas e dessa forma vamos dar mais dignidade aos nossos trabalhadores rurais, para que a alimentação chegue a mesa dos campo-grandenses”, frisou Malulei.

Para o subprefeito de Anhanduí, Ernesto Francisco dos Santos, os equipamentos vão melhorar as condições de trabalho dos agricultores de Anhanduí.

“Nós não tínhamos esses equipamentos e agora o prefeito Marquinhos Trad, juntamente com o secretário Sedesc, Abrahão Malulei e o governador de MS, Reinaldo Azambuja, abrem novas perspectivas para aos produtores da agricultura familiar com a entrega desses equipamentos. A produção vai abastecer Anhanduí e a Capital, completando a cadeia alimentar, atendendo o homem do campo e os moradores urbanos”, diz Ernesto.

O governador Reinaldo Azambuja fez a entrega de 53 patrulhas mecanizadas, um total de 296 equipamentos agrícolas, para 40 municípios, ação que representa investimentos de R$ 6.896.436,00 conquistados junto à bancada federal (R$ 6,5 milhões), por meio de emendas dos parlamentares Waldemir Moka (ex-senador), Vander Loubet (deputado) e Zeca do PT e acrescidos de contrapartida estadual (R$ 387.235,37).

Para Campo Grande foi entregue uma patrulha por meio da emenda do ex-senador Moka (R$ 125.994,00) e um distribuidor de calcário com recursos do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 14.999,00.