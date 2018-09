Cultura Paul McCartney surpreende fãs com show em estação de trem em Nova York Ex-beatle cantou músicas como 'Let It Be', 'Lady Madonna' e promoveu seu novo álbum 'Egypt Station'

© Reuters

Nesta sexta-feira (7), o ex-beatle Paul McCartney surpreendeu os fãs com um show na Grand Central Terminal, em Nova York. Aos 76 anos, o cantor disse que pensou "qual a estação mais legal para se fazer um show?" e marcou a performance no principal terminal ferroviário da cidade.

Segundo o jornal britânico "The Guardian", apenas convidados puderam assistir ao show do palco, casos do cantor Jon Bon Jovi, da atriz Meryl Streep, da comediante Amy Schumer, da modelo Kate Moss e do ator Steve Buscemi.

A apresentação foi anunciada nas redes sociais de Paul como "show secreto" e quem comprou o ingresso só soube o endereço com poucas horas de antecedência.

Na quinta-feira (6), o músico deu uma pista de onde seria a performance no programa do apresentador Jimmy Fallon. "É uma surpresa. Não contamos a ninguém, mas o nome do álbum é 'Egypt Station' (estação egípcia), pode ser que tenha alguma pista no nome 'station' (estação)", disse o músico. Na estação, Paul cantou 24 músicas de sua carreira, sendo três delas do novo álbum.

O show, que foi transmitido ao vivo no YouTube, pode ser visto neste link: https://www.youtube.com/watch?v=1QGxFpSb6Sc