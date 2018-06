Paulo Cezar dos Passos toma posse como Vice-Presidente da Região Centro-Oeste do CNPG

O Procurador-Geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres Neto, foi empossado, nesta quinta-feira (28/6), Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG). A solenidade foi realizada no auditório do MP de Goiás, em Goiânia, logo após a reunião ordinária do colegiado.

Na ocasião, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Paulo Cezar dos Passos, tomou posse como Vice-Presidente da Região Centro-Oeste.

Torres sucede o PGJ de Santa Catarina, Sandro José Neis, num mandato de 1 ano. Também tomaram posse o Promotor de Justiça de Goiás Vinicius Marçal no cargo de Secretário-Executivo e os Vice-Presidentes Regionais Antônio Sérgio Tonet (Sudeste), Cleandro Alves de Moura (Nordeste), Fabiano Dallazen (Sul), Airton Pedro Marin Filho (Norte) e Leonardo Roscoe Bessa (MP da União).

A defesa da democracia foi a tarefa destacada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin. Ele lembrou que foi membro do MP e que participou da primeira reunião do Conselho. "Hoje, o CNPG é uma das instituições mais importantes do nosso País, porque representa a voz dos procuradores-gerais, os chefes do Ministério Público. Não há República sem ordem democrática, o que significa dizer que a missão desafiadora de Benedito e dos integrantes dessa Instituição são defender o fortalecimento institucional que manterá o País no rumo certo”, afirmou o Ministro.

Benjamin ainda afirmou que o colegiado escolheu o Presidente certo para a missão. "Benedito reúne todos os predicados para levar adiante o essencial diálogo para promover os necessários avanços do País, que não é de fracasso, mas um Brasil de progressos."

O Ministro das Cidades, Alexandre Baldy, lembrou que é filho do procurador aposentado Joel Santana Braga, membro do MP-GO. "Benedito dedicou sua trajetória a todos os promotores e procuradores do País e agora num lugar em que terá ainda mais recursos para servir ao Ministério Público”, disse o Ministro.

Em seu discurso, o Presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Victor Hugo Azevedo Neto, afirmou que a nova diretoria do CNPG tem o apoio nos quatro cantos do Brasil. "Conte com esse exército de promotores e procuradores para enfrentar os grandes embates que estamos enfrentando. A Conamp está à sua disposição para engrandecer o Ministério Público e os mais de 14.000 procuradores e promotores de Justiça do País”, afirmou.

O Corregedor-Geral do Ministério Público, Orlando Rochadel, enalteceu a atuação do presidente que deixava o cargo e os predicados do empossado. "Sandro Neis, agradeço ao seu imenso trabalho prestado ao MP Brasileiro, com dedicação e honradez. A primeira característica que destaco no Benedito é a sua humildade, requisito essencial para o necessário diálogo entre as instituições nacionais, que precisam de mais entendimento”, discursou.