Paulo Maluf Ã© levado ao hospital apÃ³s passar mal na Papuda

86 anos Paulo Maluf é levado ao hospital após passar mal na Papuda 'Maluf foi condenado pelo STF à pena de sete anos e nove meses de prisão, em regime fechado'

O deputado Paulo Maluf deixa o IML após fazer exame de corpo de delito e é levado para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília Foto: Adriano Machado/Reuters

O deputado federal Paulo Maluf (PP-SP) foi internado no Hospital Ortopédico e Medicina Especializada (Home), em Brasília, após passar mal no presídio. O parlamentar deu entrada à meia-noite de hoje quarta-feira (28) na unidade de saúde particular localizada na Asa Sul da cidade.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, Maluf está sendo analisado por uma junta médica. Não há mais informações sobre seu estado de saúde.

O deputado tem 86 anos e, segundo sua defesa, doenças graves como câncer e diabetes, “com possibilidade de deterioração rápida do quadro clínico no caso de manutenção da prisão”. Os advogados usaram esse argumento para solicitar uma liminar de prisão domiciliar ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). No dia 9 deste mês, o ministro da Corte Jorge Mussi indeferiu o pedido, por entender que o parlamentar tem recebido assistência médica adequada na prisão.

Maluf foi condenado pelo STF à pena de sete anos e nove meses de prisão, em regime fechado, pela prática de crime de lavagem de dinheiro. Ele é acusado de ter desviado recursos dos cofres públicos quando exerceu o cargo de prefeito de São Paulo (1993-1996) e enviado o dinheiro para contas nos Estados Unidos.