Artesanato Peças com inspirações sul-mato-grossenses estarão no Salão do Artesanato em São Paulo

Criatividade, colorido e inspiração nas belezas naturais do Estado. A arte que nos representa estará no estande que a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul irá montar no 13º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras, que acontece de 9 a 13 de outubro de 2019 em São Paulo.

Por meio de edital realizado pela Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, foram selecionados artistas e entidades que participarão do evento, ocupando um espaço coletivo de 70 metros quadrados para divulgação e comercialização de produtos artesanais sul-mato-grossenses

Foram selecionados os artesãos individuais (MEI) Monique Klein Rocha, Creuza Vergilio, Rosenir Batista, Ana Vitorino da Silva Leodério e Claudia Cristina Benites Veiga Castelão; as entidades representativas União Estadual dos Artesãos de MS (Uniems), Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares de MS (Proart/MS) e Associação de Artesanato de MS (Artems) e a mestre artesã Andrea Pereira Lacet de Lima.

As peças que irão compor o estande serão levadas, sem custo, pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Já os artesãos selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, traslados, hospedagem e alimentação durante todo o evento.

Visibilidade – Realizado este ano no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, o 13º Salão do Artesanato – Raízes Brasileiras é uma das maiores vitrines da arte brasileira. Conta com o apoio do Programa do Artesanato Brasileiro e apresentará obras provenientes dos 26 Estados e o Distrito Federal, com o melhor da produção artesanal de cada um deles.

Os visitantes poderão conhecer ainda a gastronomia típica de cinco regiões do País, oficinas de artesanatos, shows com artistas nacionais e grupos folclóricos, mostra de produção associada ao artesanato: agroindústria e turismo.

Mais informações sobre o evento no site www.salaodoartesanato.com.br. Informações sobre a participação dos artesãos de Mato Grosso do Sul podem ser obtidas com a gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura pelo telefone (67) 3316-9107.