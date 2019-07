Pecuarista Pecuarista põe gado na área do vizinho e ainda comete crime ambiental Polícia Militar Ambiental descobriu o fato depois de receber denúncia e autuou criador

Policiais militares ambientais fizeram um flagrante no mínimo curioso nesta semana. Depois de denúncia, scobriram que um criador de gado, além de cometer crime ambiental, estava usando a terra do vizinho, sem autorização, para a atividade rural.

Foi em Três Lagoas, município a 338 quilômetros de Campo Grande. Segundo a corporação divulgou, o criador de gado, de 65 anos, colocou o gado em áreas protegidas, próximo a nascentes e à mata ciliar. O pisoteio do gado é considerado prejudicial à vegetação. Além disso, foram construidos drenos irregulares no manancial do local.

A terra, também conforme as informações policiais, pertencia a uma empresa, que não havia arrendado ou dado qualquer autorização para o uso da área. Nenhum nome foi divulgado pela PMA.

O responsável foi autuado em R$ 25 mil. Também responderá por crime ambiental e poderá pegar pena de detenção de um a três anos. As atividades foram interditadas e o criador notificado a retirar o gado das áreas.