Envenenamento Pedaços de carne devem ser analisados para apurar envenenamento de mais de 20 cães Os exames devem ser realizados em Cuiabá e ainda não têm prazos para serem concluídos

Amostras de restos de carne devem passar por análise laboratorial para investigar o suposto envenenamento de mais de 20 cães em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. Os animais foram encontrados mortos na sexta-feira (11).

Os exames devem ser realizados em Cuiabá e ainda não têm prazos para serem concluídos.

Moradores da cidade disseram à polícia que nenhum dos cães mortos nas últimas semanas apresentavam sintomas de alguma doença e que sofreram convulsões antes de morrer.

A maioria dos animais tinha donos que os deixavam na rua. Outros viviam em situação de abandono.

As mortes foram registradas nos bairros Jardim das Flores, Jardim Guaraná, Setor industrial, Setor D e Jardim das Araras.

A dona de um cão da raça shih-tzu, que foi morto na semana passada, afirmou que o animal foi envenenado com isca para rato. Junieli Vidal disse que o veneno estava misturado com quirela dentro de um saco pequeno que estava no jardim da casa dela, no Bairro Jardim das Araras, em Alta Floresta.

De acordo com a dona do shih-tzu, o cachorro, chamado Theo, sempre ficou dentro do quintal. No entanto, ele saiu para brincar no jardim, que fica na frente da casa dela, e voltou vomitando.

“Depois de um tempo ele começou a ter convulsão e foi levado ao veterinário, mas infelizmente ele não sobreviveu. Olhamos no jardim e nos lugares que ele brincava na casa e achamos o veneno”, contou.