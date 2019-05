Rochedinho Pedal do Queijo leva ciclistas até Rochedinho para confraternização na 4ª Festa do Queijo

Da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) até Rochedinho são cerca de 21 quilômetros, distância essa que o público poderá encarar sob as duas rodas da sua bicicleta. A iniciativa foi carinhosamente batizada de Pedal do Queijo, porque faz parte das ações da 4ª Festa do Queijo, que acontece no dia 11 de maio, a partir das 16 horas.

Quem quiser se aventurar nessa brincadeira vai precisar levar apenas duas coisas: disposição e a sua bike. Isso porque o trajeto é livre para todos os níveis de ciclistas e para todas as idades. E a melhor notícia disso tudo a gente deixou para o final: a inscrição é totalmente gratuita.

Junto da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), a Associação Esportiva FireBikers Team operacionalizou o trajeto que sai às 16h no Posto de Gasolina próximo a UCDB. Todo o percurso conta com carros de apoio, batedores e guias.

De acordo com Joilson de Paula, vice-presidente da Associação Esportiva FireBikers Team, o Pedal do Queijo é um projeto que surgiu ano passado quase que sem querer. “Em 2018 fizemos o Pedal Sangue Bom em prol de doações de sangue com o Instituto Sangue Bom, o destino final era Rochedinho e foi muito bacana porque quando chegamos lá estava ocorrendo a Festa do Queijo”.

Ele explica que, para este ano, o evento já foi pensado com nome próprio em parceira com a Sectur. “Organizamos toda uma equipe de segurança no trajeto. Estamos ansiosos para aproveitar esta festa maravilhosa. Espero transformar isso em uma tradição, em que podemos confraternizar em grupo dentro do evento. Com certeza será muito bacana”.

Como participar

Para participar é preciso realizar um cadastro e preencher o formulário no site https://www.firebikers.com.br/pedal-do-queijo. O grupo estará arrecadando 1 quilo de alimento não perecível e agasalho para doação a instituições de caridade. A expectativa é de que mais de 60 ciclistas participem desta primeira edição.

Como orientação, a equipe de organização do Pedal do Queijo indica que cada um leve sua água e alimentação.