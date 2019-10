Atropelamento Pedestre atropelado em acostamento na BR-163 é identificado Motorista foi identificado e afirmou que iria se apresentar junto de um advogado na delegacia

De acordo com as primeiras informações, a vítima transitava no acostamento Foto: Midiamax

Foi identificado como Haroldo Martisn de Freitas de 79 anos, o pedestre atropelado na BR-163, próximo ao posto de gasolina Kátia Locatelli em Campo Grande, a aproximadamente 19 quilômetros do Centro da Capital, na noite desta terça-feira (29).

Haroldo estava andando pelo acostamento quando foi atropelado pelo motorista, que abandonou o carro a alguns metros do local fugindo em seguida. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi até o local do atropelamento e informações são de que com o impacto da batida, a cabeça do idoso chegou a ser arrancada.

Foi feito contato com o motorista pela polícia, que afirmou que procuraria primeiro um advogado para se apresentar na delegacia. O atropelamento aconteceu por volta das 20 horas desta terça (29). Segundo testemunhas, o condutor ficou em estado de choque, após o atropelamento