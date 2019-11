Atropelamento Pedestre morre atropelado por caminhão na BR-262 Segundo o condutor do caminhão, chovia no momento do acidente

Por: Kerolyn Araújo/ Campo Grande News 07/11/2019 às 07:35

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet Homem ainda não identificado morreu na madrugada desta quinta-feira (7), depois de ser atropelado por um caminhão na BR-262, em Campo Grande. O acidente ocorreu por volta das 2h. Segundo informações do boletim de ocorrência, um homem de 64 anos, motorista de um caminhão Mercedes Benz, contou à polícia que seguia pela rodovia sentido a cidade de Três Lagoas, quando ouviu um barulho. Ao descer do veículo, o motorista percebeu que havia atropelado um pedestre. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. À polícia, o motorista relatou que não viu a vítima na rodovia e que chovia no momento do acidente. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.