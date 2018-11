Altos da Afonso Pena Pedestre se distrai e é atropelado nos Altos da Afonso Pena por deputado Vítima sofreu TCE (Traumatismo cranioencefálico) e foi socorrida inconsciente para a Santa Casa de Campo Grande

Um homem, ainda não identificado, foi socorrido em estado grave após ser atropelado na manhã deste domingo (25), na Avenida Afonso Pena, em frente ao prédio da antiga Valley Tai. O carro envolvido no acidente era conduzido pelo deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT).

O acidente aconteceu na pista do sentido bairro/centro, que aos domingo funciona como mão dupla. Segundo o deputado, que dirigia um Kia Sorento, o pedestre corria no canteiro da avenida e tentou atravessar a via, mas só olhou para um lado, como se o trânsito estivesse fluindo normalmente no local.

“Acho que ele estava distraído e esqueceu que a pista estava com mão dupla”, relatou o deputado. Ao entrar na via foi atingido pelo carro de Dagoberto, bateu no farol e foi arremessado de volta para a pista de caminhada. Na queda, o homem bateu a cabeça, sofreu um corte e TCE (Traumatismo cranioencefálico).

A vítima foi socorrida inconsciente e em estado grave por uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa. Uma motorista que também passava pelo local confirmou a versão do deputado. Ela contou ao Campo Grande News que o homem, de aproximadamente 50 anos, estava distraído e atravessou sem olhar.

“Peguei no pulso dele e vi que estava fraco”, lembrou. O trânsito não foi interditado em um primeiro momento e equipes da Polícia Militar de Trânsito foram acionadas.