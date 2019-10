Pediatra Ã© preso por reutilizar seringas e contaminar 900 crianÃ§as com HIV

HIV Pediatra é preso por reutilizar seringas e contaminar 900 crianças com HIV Médico cobrava por consultas particulares e também atuava como clínico geral em um hospital público na região

Um médico, Muzaffar Ghanghro, foi preso por contaminar pelo menos 900 crianças com o vírus HIV na cidade de Ratodero, no Paquistão. O profissional cobrava por consultas particulares e também atuava como clínico geral em um hospital público na região.

De acordo com o Jornal de Brasília, caso foi revelado quando vários moradores da cidade ficaram doentes de forma simultânea, a maioria com febre alta. Após realização de exames, cerca de 1,1 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença, a maior parte crianças com menos de 12 anos que se consultaram com o Muzaffar.

Imtiaz Jalbani, cujo os seis filhos faziam tratamento com o médico, disse ao jornal americano The New York Times que viu o médico procurando uma seringa em uma lixeira para usar em um dos filhos dele, posteriormente diagnosticado com HIV. Ele conta que quando questionou o médico sobre a atitude, ele respondeu que Jalbani era “muito pobre para pagar uma nova”.

Muzaffar deve responder por negligência e homicídio culposo. Ele nega todas as acusações e diz que nunca reutilizou o material descartável. Segundo autoridades locais, há evidências de que outros profissionais também aplicavam injeções com agulhas usadas.