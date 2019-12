Cabelos cacheados Pedido mais que especial: filha pede e pai improvisa boneca de cabelos cacheados O pai usou cabelos que a esposa usava como aplique

Após ouvir o pedido da filha, que desejava ter uma boneca que tenha cabelos parecidos com a dona, o vendedor Paulo Victor Idelfonso da Silva, 23 anos, resolveu inventar uma forma realizar o pedido da pequena Hadassa, de 4 anos.

De acordo com a Revista Crescer, a família mora em Cabedelo, na Paraíba. "Procurei por toda a cidade e não encontrei. Logo percebi a falta de representatividade nas prateleiras das lojas de brinquedos. Fiquei muito triste por não poder atender ao pedido da minha pequena", disse o pai.

O pai usou cabelos que a esposa usava como aplique. "Alguns dias depois, tive uma ideia maravilhosa! Achei nos brinquedos dela, uma boneca negra que já estava desgastada. E no meu guarda roupa tinha sobras de cabelos orgânicos que minha esposa usava como aplique. A idéia foi colar as telas do cabelo com cola quente na boneca. Com retalhos de panos fiz a roupa. O resultado me surpreendeu", diz ele.

Os olhos da filha brilharam ao ver a boneca de cabelos cacheados. “Ao receber a boneca, pude ver os olhinhos dela brilharem e, em seguida, um sorriso maravilhoso! Postei o passo a passo no Facebook e logo viralizou. Procuro sempre, de alguma forma, fazer ela entender o quão linda é e que nunca aceite que alguém fale ao contrário".