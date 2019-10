SAÚDE Pedra nos rins: como prevenir? Especialista fala sobre como ter bons hábitos alimentares ajudam a prevenir o cálculo renal

Foto: iStock

Elas são bem pequenas, mas desencadeiam um sintoma inversamente proporcional ao seu tamanho, uma dor lancinante que algumas pessoas afirmam ser a pior que os seres humanos podem sentir. A boa notícia é que existem algumas estratégias para diminuir as chances da encrenca, que atinge 15% da população, é mais comum nos homens e tem seu pico entre os 25 e 40 anos, dar as caras.

De acordo com o urologista Dr. Flávio Iizuka, a mais conhecida delas é tomar bastante líquido, cerca de 2 litros por dia, pois isso ajuda a combater a formação dos cálculos. Mas para não ficar paranoico calculando o volume de líquido que precisa tomar todos os dias é mais prático analisar a cor do xixi, que deve ser sempre bem clarinha. “Uma bebida especialmente benéfica para prevenir pedras nos rins é o suco de frutas cítricas, como laranja e limão, pois elas têm citrato, uma substância que tem a propriedade de dissolver os cristais na urina necessários para o aparecimento e aumento das pedras dos rins” afirma o especialista.

Também existe uma lista de inimigos dos rins. Nela estão presentes os refrigerantes, os alimentos congelados e processados (todos têm em comum o excesso de sal) que fazem com que mais cálcio vá para o xixi. As fontes de proteína animal, como o churrasco que adoramos especialmente nos finais de semana, também podem ser prejudiciais, já que levam à formação de ácido úrico, outra substância que serve de matéria prima para aparecimento das pedras nos rins. Essa explicação também vale no caso da cerveja, queijos e dos frutos do mar, que elevam a presença de ácido úrico na urina.

Os alimentos ricos em uma substância chamada oxalato, como o espinafre, chocolate, café, tomate, nozes e todos os grãos (amendoim, amêndoas, caju, castanhas) também exigem cuidado porque ele é um dos parceiros do cálcio na formação dos cálculos. E a relação dos itens que favorecem a formação das pedrinhas vai além da alimentação. Ela tem ainda a obesidade ou as situações de perda abrupta de peso (ex: após a cirurgia de redução do estômago), o sedentarismo, os acidentados com ossos fraturados, o uso de medicamentos como vitamina C (mais que 1 grama por dia) e Topiramato usado para tratar convulsões e enxaqueca. Ou seja, “de forma geral, ter hábitos saudáveis ajuda a manter o organismo todo funcionando da maneira correta e isso vale também para os rins” sinaliza Dr. Iizyuka.

Além disso, é sempre indicado marcar uma consulta com um urologista para receber orientações mais personalizadas e para investigar as verdadeiras causas de formação das pedras nos rins através de exames de sangue e de urina de 24 horas. É através da detecção da causa oculta da formação de pedras, que se pode indicar tratamentos com remédios para prevenção efetiva das pedras nos rins, como reposição oral de citrato, bicarbonato de sódio e alguns diuréticos.

Fonte: Notícias ao Minuto - LIFESTYLE