Polícia Pega ladrão: homem entra em luta com bandido que faz disparo e acerta carro Bandido tentou roubar um sacolão na Avenida Mato Grosso

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Uma tentativa de roubo em um sacolão na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, na noite desta terça-feira (5) acabou em tiros e luta entre um popular e o ladrão que fugia pelas ruas. Ele fez disparos que acertaram um carro estacionado.

O assalto aconteceu por volta das 19 horas desta terça (5), quando o bandido tentou roubar dinheiro do caixa do sacolão, mas sem sucesso. Ele ainda teria ameaçado os clientes do local, mas ao tentar fazer um disparo a arma falhou, momento em que ele fugiu levando a bolsa de uma mulher.

Populares começaram a gritar, ‘pega ladrão’ sendo que um homem que passava pela rua correu atrás do bandido, e os dois entraram em luta corporal caindo ao solo. O ladrão sacou o revólver e fez um disparo contra a cabeça da vítima, mas acabou acertando um veículo Fiat Pálio, que estava estacionado na via.

A polícia foi chamada e encontrou o bandido caído ao solo. Ele foi levado para a delegacia, mas ao chegar começou a passar mal tendo de ser encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para ser medicado e depois levado de volta a delegacia.