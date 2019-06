RESPEITO Pela conscientização, Turma da Mônica pode ganhar personagem gay Autor dos quadrinhos anunciou que seguirá moldes das grandes

Foto: Divulgação

O renomado cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, anunciou que pensa em seguir os moldes das gigantes Disney e Cartoon Network, e irá trazer representatividade para a história em quadrinhos, incluindo entre os personagens, um novo integrante, esse ainda secreto seria homosexual, o que colocaria Maurício entre os gênios e colaboraria também pata o combate à homofobia no Brasil.

A possível inserção de um representante LGBT entre os personagens foi confirmada por Mauro Sousa, filho do famoso cartunista e diretor de produções dos quadrinhos.

Questionado sobre a possibilidade de incluir a “questão de gênero” em suas produções, Maurício de Souza disse que queria “abrir esse leque”.

Lamentavelmente, ao tecer esse desejo, Maurício foi atacado por pessoas que ele considerou "homofóbicas", nas redes sociais. Já Mauro, reagiu.

O diretor da Turma da Mônica disse que não ia tolerar aquilo que considerou como “ataques homofóbicos”, segundo o TV Foco.

Ele, inclusive, chegou a lembrar a decisão do Supremo Tribunal Federal que criminaliza a homofobia e a transfobia, que na prática torna crime a opinião contra a homossexualidade e coloca em risco a liberdade de crença.

PLANOS

A decisão do criador da Turma da Mônica, caso se confirme, seguirá a agenda que vem sendo imposta em diversas empresas de produção de conteúdo infantil. Como já aconteceu com grandes empresas, como Disney e Cartoon Network.

O apoio do movimento LGBTs deve incentivar as empresas à adotarem a prática de inserir a métrica em seus conteúdos. O público conservador brasileiro reagiu, mas com a decisão do STF uma postura respeitosa deve ser adotada.

Em 2014, o Disney Channel apresentou ao mundo o seu primeiro casal homossexual em um programa do canal. Em um dos episódios do seriado “Boa Sorte, Charlie”, as personagens Susan e Chery eram as “mães” de uma das crianças que brincava com a protagonista Charlie.

E mais recentemente, um casal gay é apresentado ao público infantil no desenho animado “Gravity Falls”, transmitido pelo canal Disney XD. Os personagens principais são os irmãos Dipper e Mabel, de 12 anos de idade. A versão dublada em português tem como título “Um Verão de Mistérios”. Ao todo foram 40 episódios exibidos em duas temporadas.

Com informações, Gospel Prime.