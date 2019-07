CELERIDADE Pela primeira vez Agehab realiza sorteio de moradias por sistema eletrônico Em poucos minutos, população teve acesso a lista dos sorteados

Foto: Reprodução/Saul Sachramm

Pela primeira vez o sorteio de moradias da Capital, do Programa Minha Casa, Minha Vida, da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), foi feito de forma online, por meio de um software chamado Habix.

O sorteio foi realizado no último sábado (29), ao vivo, para a população, na Escola Estadual Joaquim Murtinho. Contemplou 602 famílias, com apartamentos no Condomínio Residencial Portal das Laranjeiras; Condomínio Residencial Sírio Libanês I, II e III; Residencial Jardim Aero Rancho 7 e Residencial Jardim Aero Rancho 8.

A fim de tornar os processos dos programas habitacionais mais ágeis, transparentes e assertivos, há muitos anos a Agehab tem utilizado este software, otimizando a gestão dos processos administrativos e de seleção de famílias.

Da inscrição dos candidatos à administração dos financiamentos habitacionais, todas as etapas do processo que possibilita a realização do sonho da casa própria para a população são realizadas pelo Habix. Cada vez mais a instituição tem buscado expandir a utilização dessa ferramenta, acompanhando os avanços tecnológicos que têm impactado diretamente nossas vidas e, neste ano, lançou pela primeira vez o sorteio eletrônico.

“O sistema contribuiu para a transparência do processo de seleção das unidades habitacionais no Estado e, de forma simples e objetiva, auxiliou as famílias a terem acesso às informações. O atendimento também ficou mais ágil, facilitando o trabalho dos servidores e impactando diretamente nas prestações de serviços para à população”, destaca a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez.

Pelo sistema os servidores públicos realizam o levantamento das demandas habitacionais, analisam e classificam as famílias interessadas segundo os critérios e prioridades definidos em lei, entre outras ações. Já o cidadão pode se inscrever para os programas habitacionais de forma online (pelo celular, pelo computador, entre outros dispositivos), sem precisar se deslocar para um posto de atendimento presencial, reduzindo o custo com transporte e otimizando o tempo.

SORTEIO ELETRÔNICO

O software pode realizar diversos tipos de processos seletivos para programas habitacionais, cada processo é pautado por uma legislação específica. O processo seletivo por sorteio eletrônico, que foi realizado pela Agehab na capital, foi desenvolvido segundo a Portaria no 163, que instituiu o Sistema Nacional de Cadastro Habitacional (SNCH) e aprovou o Manual de Instruções para Seleção de Beneficiários do Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV).

“Conforme a Portaria, para a realização do sorteio foram consideradas duas variáveis: o número do primeiro prêmio da Loteria Federal do sábado anterior à data do sorteio (excepcionalmente o Ministério das Cidades pôde gerar essa variável por sorteio aleatório de números) e a quantidade de pessoas habilitadas para o sorteio. É uma tecnologia de aleatoriedade que garante um processo auditável. Essa aleatoriedade nos possibilita replicar esse sorteio e ter sempre o mesmo resultado, se as variáveis forem as mesmas. Isso garantiu para a população um processo confiável”, explica Jaqueline Camondy, analista de negócios da Digix, empresa responsável pela criação do software.

Antes, com o sorteio manual, era necessário separar os nomes dos habilitados pelas prioridades e critérios, recortar os papéis, organizar as urnas, entre outras ações. Além deste tempo de preparação, o sorteio em si e a divulgação do resultado também eram mais demorados. “O sorteio aconteceu com um ´clique´, em poucos minutos foi gerada a lista com as pessoas sorteadas e, praticamente em tempo real, a população pôde consultar essa lista pelo site da Agehab. O sorteio eletrônico tornou o processo mais ágil, transparente e seguro”, finaliza Jaqueline.