Pelo Twitter, Temer presta solidariedade às vítimas do ataque em Las Vegas

O presidente Michel Temer classificou de “terríveis” as notícias sobre o ataque ocorrido na noite de ontem (1°), em Las Vegas, que deixou pelo menos 50 pessoas mortas e feriu outras centenas. Em mensagem postada hoje (2), na rede social Twitter, Temer manifestou pesar e solidariedade às vítimas, familiares e ao povo americano.

“Terríveis as notícias sobre o ataque em Las Vegas. Nosso sentimento de pesar e solidariedade às vítimas, aos familiares e ao povo americano”, postou Temer, na rede social.

Mais cedo, o Ministério das Relações Exteriores divulgou nota informando que, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas do ataque. No texto, o ministério ainda condena a violência no estado americano. "O Brasil condena esse ato de violência e expressa, consternado, seu sentimento de pesar às famílias das vítimas e estende votos de plena e rápida recuperação aos feridos".

Atentado

O atentado ocorreu durante a apresentação do astro da música country Jason Aldean, no Harvest Festival Rota 91. Segundo informações, ele estava tocando a última música do concerto, quando os tiros começaram a ser disparados.

Segundo o chefe da Polícia Metropolitana de Las Vegas, Joe Lombardo, o suposto autor, que fez os disparos do 32° andar do Mandala Bay Hotel e Casino, que fica próximo ao local do show, foi identificado como Stephen Paddock, de 64 anos. O atirador foi encontrado morto pela polícia.