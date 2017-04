Cidade Pensando no carnaval 2018, prefeitura monta comissão na Capital

Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) montou na manhã de ontem (27), em reunião no auditório do Instituto Histórico e Geográfico (IHGMS), uma comissão para organizar o carnaval do próximo ano.

O intuito é que a folia de 2018 seja mais organizada, contemple os anseios da população e alcance a expectativa dos organizadores de desfiles das escolas de samba e dos blocos carnavalescos.

“Demos início aos trabalhos de 2018 hoje. Precisávamos formar um grupo para decidirmos as coisas em conjunto e promover uma festa que atenda a população e todos os organizadores do Carnaval. A comissão irá elaborar uma proposta considerando todas as vertentes. Posteriormente, a proposta será validada por todas entidades e comunidades envolvidas. Formamos a comissão e agora vamos realizar as reuniões sistemáticas”, adianta Nilde Brun, titular da Sectur.

Eduardo Souza Neto, presidente da Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca), observa que planejar o Carnaval com tanta antecedência, como está sendo feito pela Prefeitura, faz com que a expectativa para o evento de 2018 seja uma das melhores.

“Pela primeira vez falamos de Carnaval em abril. A festa precisa deste fortalecimento, de contribuição e direcionamento”, diz. Este ano, o bloco independente “Cordão da Valú” foi um dos mais atraíram público para a Esplanada Ferroviária e, diante da dimensão que os blocos têm ganhado em Campo Grande, o organizador Jefferson Contar enfatiza que a segurança pública precisará ser mais debatida dentro da nova comissão.

“Acreditamos que com o diálogo o Carnaval terá mais vantagens. Estamos satisfeitos com o local que utilizamos para a festa, mas vamos debater as questões que aparecerem”, analisa Contar.

Além da Lienca e dos organizadores dos blocos independentes, também fazem parte da comissão o vereador e carnavalesco Valdir Gomes, Fórum Municipal de Cultural, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Governo do Estado, representantes de escolas de samba e Associação dos Blocos, Bandas, Cordões e Corso Carnavalesco e Cultural de Campo Grande (Ablanc).

A próxima reunião da comissão de trabalhos para o Carnaval de 2018 ocorrerá no dia 8 de maio. (Com Assessoria)