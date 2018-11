F1 2018 Pentacampeão antecipado, Hamilton larga na pole na última prova da F1 em 2018 Inglês que também já ajudou a Mercedes a faturar o Mundial de Construtores não teve dificuldades para sair na primeira posição; prova acontece às 10h10

Já com o pentacampeonato garantido e determinante para que a Mercedes faturasse o Mundial de Construtores neste ano, Lewis Hamilton vai largar na pole-position do Grande Prêmio dos Emirados Árabes, em Yas Marina (Abu Dhabi). A largada da 21ª e última etapa do Mundial de Fórmula 1 deste ano acontece ás 10h10 (de MS) deste domingo (25).

O piloto inglês não enfrentou muitas dificuldades para colocar seu carro na primeira posição do grid pela 83ª vez na carreira e na 11ª neste ano, à frente dos outros 19 competidores. Os principais adversários nos treinos oficiais de sábado (24) foram o colega de equipe, Valtteri Bottas, que ficou na segunda posição, e Sebastian Vettel, que levou sua Ferrari à terceira posição.

Ainda assim, Bottas e Vettel só deram algum trabalho na primeira fase do classificatório, na qual Hamilton terminou atrás dos adversários, em terceiro. No Q2 e no Q3, sua Mercedes se mostrou superior, cravando o tempo de 1min34s794. O colega de equipe fez 1min34s956, e o ferrarista alemão 1min35s125.

Kimi Räikkönen colocou a outra Ferrari na quarta posição (1min35s365), sendo seguido pelas Red Bulls de Daniel Ricciardo (1min35s401) e Max Verstappen (1min35s589).

Hamilton sagrou-se campeão da F1 em 2018 com um quarto lugar no GP do México, em 28 de outubro (com duas rodadas de antecipação). Na corrida seguinte, no Grande Prêmio do Brasil, disputado em Interlagos (São Paulo), sua vitória garantiu à Mercedes o título do Mundial de Construtores.