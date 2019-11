Pente fino "Pente-fino" em presídio apreende 120 armas, celulares e drogas Operação aconteceu após um detento postar um vídeo se exibindo com facão e bebida

A ação contou com o apoio do promotor de justiça Gabriel Segovia

Depois que um detento postou vídeo se exibindo com facão e bebida, dentro da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, na fronteira com Ponta Porã, operação pente-fino no presídio localizou armas, celulares e drogas, nesta segunda-feira (04) na unidade.

No vídeo, Fredy Gonzalez Delvalle aparece com um facão e uma arma, supostamente enquanto se preparava para uma fuga em massa ou uma possível execução. Logo após tomarem conhecimento do vídeo, os agentes iniciaram as buscas na unidade prisional e apreenderam 120 armas cortantes entre facas, canivetes e facões de fabricação caseira; 15 celulares, documentos, porções de crack e maconha.

A ação contou com o apoio do promotor de justiça Gabriel Segovia. A suspeita das autoridades é de que o arsenal, seria usada em um possível enfrentamento entre integrantes do Clã Rotela, CV (Comando Vermelho) e PCC (Primeiro Comando da Capital), dentro da penitenciária.