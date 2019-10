Pente fino Pente-fino na PED termina com três autuados por tráfico

Foto: Arquivo

O pente-fino realizado na manhã de ontem (17/10) na PED (Penitenciária Estadual de Dourados), terminou com três pessoas autuadas em flagrante por tráfico de drogas. Os internos guardavam várias porções e maconha em celas distintas do Raio-II, local onde ocorreu a ação.

Alexsander dos Santos Rojas, 33, morador na Vila Erondina, portava 19 porções de maconha, totalizando 192 gramas.

Já com Jean Afonso Medeiros, 24, residente em Campo Grande e detido na cela 34, os agentes penitenciários apreenderam 38 porções de cocaína e 8 gramas de maconha.

Washington Luiz Lima, do Jardim Clímax e que cumpre pena na cela 30, guardava 32 papelotes de cocaína.

O trio foi encaminhado ao 1º Distrito Policial após os flagrantes.

Pente-Fino

Na manhã de ontem, policiais militares do Batalhão de Choque chegaram ao estabelecimento penal em dois ônibus e auxiliaram agentes penitenciários na ação.

O alvo do pente-fino foi o Raio-II da PED, onde estão os presos faccionados.

Conforme mostrado pelo Dourados News, os servidores apreenderam vários aparelhos de telefone celular, facas artesanais e até um modem de internet para rotear o sinal entre os internos do pavilhão.

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), afirmou que o pente-fino era preventivo, cumprindo cronograma de segurança.

Apesar da justificativa, no final de semana passado agentes receberam informações sobre um possível plano de fuga no local, que teria se intensificado após o feriado do dia das crianças.

A Agência nega que a vistoria tenha sido programada após as denúncias.

Atualmente a PED abriga, segundo Santiago, aproximadamente 2,7 mil presos, quatro vezes mais da sua capacidade.