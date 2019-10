Pequenos empresÃ¡rios receberÃ£o R$ 35,7 milhÃµes em linhas de crÃ©ditos, diz Longen

INVESTIMENTO Pequenos empresários receberão R$ 35,7 milhões em linhas de créditos, diz Longen Setor produtivo do estado anuncia oportunidades na próxima segunda-feira (21) na sede do Sebrae

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e presidente da Fiems, Sérgio Longen Foto: Reprodução

Na próxima segunda-feira (21), será anunciado às 12h na sede do Sebrae em Campo Grande, novos recursos para pequenos negócios em Mato Grosso do Sul, o anúncio foi feito pelo presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e presidente da Fiems, Sérgio Longen.

Dentre as ações anunciadas a liberação do FGTS para não correntistas e nascidos em janeiros poderão ser aproveitas pelos trabalhadores à liberação de linhas de créditos do Fundo Constitucional de Financiamento feita pelo Banco do Brasil, pode ser acessada pelos pequenos investidores, em modo Giro e o Giro, oportunizando créditos a empresários com atividades em MS.

Conforme informado pelo Banco do Brasil, a instituição irá disponibilizar o FCO Giro e o Giro 13°, no total de R$ 35,7 milhões em MS, disponível para saque desde a última sexta-feira (18).

Longen disse em anúncio, que a instituição Sebrae deve lançar o programa Sebrae Inspira Investimentos, em evento previsto para ocorrer em 13 de novembro na Capital, na ocasião os participantes vão conferir orientações sobre as empresas simples de crédito (ESC), fazer networking e conhecer patrocinadores.

SERVIÇO

Lançamento Novos Recursos para MS

Data: 21 de outubro (segunda-feira)

Hora: 12h

Local: Sebrae (Av. Mato Grosso, 1661).