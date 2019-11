Ensino Médio Período de consulta do Currículo de Referência do Ensino Médio segue aberto até 17 de novembro Plataforma, lançada no final de outubro, ficará à disposição para acesso dos interessados que poderão adicionar sugestões e observações sobre cada disciplina.

No último dia 29 de outubro, a Secretaria de Estado de Educação (SED) oficializou a abertura da plataforma voltada para a consulta pública do referencial curricular do Ensino Médio. Construído no decorrer de 2019, o documento é norteado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e faz parte do planejamento que visa a mudança na estrutura do EM em todo o País.

Com caráter normativo, a BNCC define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais no âmbito da Educação Básica, além de ser responsável por nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, bem como as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Assim como a BNCC, o Currículo de Referência para o Ensino Médio, em fase de elaboração, é estruturado de forma não seriada e com as competências e habilidades organizadas por área de conhecimento. Em sua composição, as áreas são introduzidas por um texto explicativo, seguido de um organizador curricular que contempla as competências, componentes curriculares, eixos temáticos, habilidades, objetos de conhecimento e sugestões didáticas.

Consulta Pública

A fim de contar com a colaboração da Rede Estadual de Ensino e também da sociedade como um todo, na escrita desse documento a SED iniciou o período para Consulta Pública do documento no último dia 29 de outubro e seguirá com a plataforma disponível para acesso até 17 de novembro.

O acesso pode ser realizado pelo portal de sistemas da SED, neste link.

Vale ressaltar que a leitura prévia da BNCC é fundamental a fim de que as sugestões alcancem mudanças no cotidiano escolar, uma vez que toda a sociedade – em especial os professores – tem a oportunidade de colaborar, assim como a responsabilidade de fazer parte da história de construção do documento.

Em caso de dúvidas e informações adicionais, o atendimento será realizado pela Coordenadoria de Políticas para o Ensino Médio e Educação Profissional (Copemep) e pela Assessoria de Implementação da BNCC, pelos telefones (67) 3318-2341, 3318-2286 e 3318-2367.