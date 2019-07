Período de contribuições à Consulta Pública sobre tarifa do gás natural está aberto até 23 de julho

O período para envio de contribuições à Consulta Pública sobre o processo referente à Revisão Tarifária Ordinária do Serviço de Distribuição de Gás Natural Canalizado prestado pela Concessionária MSGás – Ciclo: 2019/2020 está aberto até o dia 23 de julho. A Agência Estadual de Regulação de

Serviços Públicos (Agepan) deu início aos procedimentos no dia 24 de junho, quando publicou o Aviso de Abertura de Consulta Pública, e estabeleceu, conforme a regulamentação vigente, prazo de 15 dias para iniciar o recebimento das participações (9 a 23/7).

A Nota Técnica Regulatória com as informações sobre a revisão está disponível para conhecimento no site da Agepan, no link Audiências e Consultas Públicas, assim como os critérios e procedimentos para participação.

Os interessados poderão enviar as contribuições à Ouvidoria, por meio de correspondência eletrônica, no endereço ouvidoria@agepan.ms.gov.br, ou convencional (Av. Afonso Pena, 3026 – Centro – Campo Grande/MS – Térreo / Protocolo – CEP 79.002-075).

O horário de atendimento é entre 7:30 e 11:30, e de 13:30 às 17:30, de segunda a sexta-feira.