Pronatec Período de inscrições de profissionais temporários do Pronatec será aberto nesta quarta-feira Cadastro é voltado para os profissionais integrantes ou não da Rede Estadual. Formulário para inscrição será disponibilizado, exclusivamente, pela internet

Foi publicado, nesta segunda-feira (8.4) no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, o edital nº 14/2019 referente à abertura das inscrições para atuação em cursos da Educação Profissional, em caráter temporário, nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), em Mato Grosso do Sul.

O formulário para inscrição, exclusivamente pela internet, estará disponível no endereço do cadastro, a partir das 8h desta quarta-feira (10.4), até às 23h59 do dia 25 de abril, devendo o interessado prestar todas as informações de preenchimento obrigatório, cadastrais e funcionais, solicitadas.

Poderão efetuar o cadastro os profissionais da REE e, aqueles não integrantes da Rede, desde que possuam a habilitação compatível. O Cadastro servirá para selecionar os interessados para as atividades do Pronatec e ações do MedioTec, Pronatec Prisional/Mulheres Mil, Profuncionário e Rede e-Tec Brasil.

As atividades de atuação serão: Coordenador Técnico de curso, Professor, Supervisor de Curso, Supervisor de Programa, Orientador, Profissional de Apoio às Atividades Acadêmicas e Administrativas, Coordenação de Polo, Coordenação Técnica de Curso, Coordenador de Professores Mediadores, Professor Mediador a distância e presencial, Professor Formador, Professor Autor, Supervisor de Programa – Pronatec Prisional – Equipe Multidisciplinar: Profissional da Saúde, Psicólogo, Pedagogo, Assistente Social.

Mais informações sobre cadastramento, ações vinculadas ao programa, funções e atribuições, bem como, relação de escolas e cursos financiados pelo Pronatec, vinculados à Secretaria de Estado de Educação (SED), nas páginas 17 a 22, do Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda.