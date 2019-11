Tráfico de drogas Perseguição e tiros em estrada de MS terminam com um preso por tráfico Passageiro que estaria armado conseguiu fugir

Foi preso no início da manhã desta sexta-feira (1º) homem de 29 anos, por tráfico de drogas, na Rodovia BR-267, região de Guia Lopes da Laguna, a 234 quilômetros de Campo Grande. Houve perseguição e os policiais ainda precisaram atirar contra o veículo até conseguirem fazer a abordagem.

Equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) tentou fazer abordagem ao Accord prata, ocupado por dois homens, mas o motorista iniciou fuga. Foi constatado pelos policiais que o passageiro estava armado, então foi feito acompanhamento tático, enquanto segundo os agentes o motorista fazia várias manobras arriscadas na fuga.

Conforme a equipe, foram necessários 8 disparos até que o motorista parasse. A dupla desceu do carro e fugiu a pé, sendo que o passageiro desceu com a arma em mãos e não foi localizado. O condutor, de 29 anos, foi encontrado momentos depois e preso em flagrante após ser constatado que transportava droga no veículo.

Foram apreendidos 201 quilos de maconha e 1,5 quilo de skunk. O caso foi registrado como tráfico de drogas e o comparsa do motorista que conseguiu fugir foi identificado.