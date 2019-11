"É campeão" Perto do título, Flamengo enfrenta Vasco no Maracanã nesta noite Rubro-negro pode gritar "é campeão" caso vença hoje e no fim de semana desde que o Palmeiras tropece

Prestes a soltar o grito de "é campeão" Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Vasco na noite desta quarta-feira (13) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida, marcada para às 20h30 (de MS), é válida pela 34ª rodada e foi antecipada devido a agenda apertada do Rubro-negro, que também disputa a Libertadores da América.

Em caso de vitória, o Flamengo pode confirmar o título já no próximo fim de semana desde que vença o Grêmio fora de casa e o Palmeiras tropece no Bahia também longe de seus domínios.

O Rubro-negro entra em campo com 77 pontos, 4 abaixo da melhor campanha por pontos corridos com 20 clubes, marca pertencente ao Corinthians de 2015.

Para o jogo de logo mais, o técnico Jorge Jesus tem apenas o meia Arrascaeta como dúvida. A tendência é de que o time titular tenha Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Vitinho (Reinier); Gabriel.

Do outro lado, o Vasco entra em campo tentando afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. O Alvinegro ocupa a 11ª posição, com 42 pontos, 8 a frente da zona de rebaixamento. Terá ainda a missão de por fim a um jejum de 13 jogos sem derrotar o rival. O último resultado positivo diante do Flamengo foi em abril de 2016, quando venceu por 2 a 0.

Vanderlei Luxemburgo deve começar o jogo com Fernando Miguel; Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Ricardo (Werley) e Danilo Barcelos; Richard, Raul, Marcos Júnior, Marrony e Rossi; Ribamar.