Chuva Peruíbe tem bairro isolado após chuva no litoral sul de São Paulo

A Prefeitura de Peruíbe decretou estado de emergência depois das fortes chuvas que atingiram o município do litoral sul de São Paulo no domingo (19). Vários bairros ficaram alagados e a tempestade provocou deslizamentos, isolando a região do Guaraú. Algumas localidades também ficaram sem água.

Ontem (20), as aulas em toda a rede escolar do município foram suspensas. Hoje (21), sete escolas ficaram sem aula, devido as dificuldades de deslocamento nesses locais.

O bairro do Guaraú, na região de serra, também permaneceu isolado durante o dia de hoje devido ao deslizamento que bloqueou a estrada. O fornecimento de água e luz, no entanto, já foi restabelecido. Um helicóptero está auxiliando a população. Duas mulheres grávidas foram removidas hoje do local com a ajuda da aeronave. Não há previsão para restabelecimento da ligação da região com o restante do município.

Cerca de 350 pessoas que não conseguiram retornar as suas casas estão em dois abrigos oferecidos pela prefeitura. São moradores de cinco bairros da cidade que sofreram com fortes alagamentos. As famílias estão sendo atendidas com cobertores, colchões e assistência médica necessária.

A Defesa Civil do Estado, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT e o Departamento de Estradas de Rodagem estão monitorando as áreas de encosta para identificar novos riscos de desabamento.