Rio Brilhante Pescador é autuado por construir rancho em área protegida no rio Brilhante

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Dourados autuou no final da tarde de ontem um homem de 32 anos em rancho montado em área de preservação ambiental às margens do rio Brilhante. Os agentes realizavam fiscalização no município de Deodápolis quando encontraram a construção em madeira.

O infrator, um pescador profissional, pretendia construir um espaço de 40 m² sem a autorização ambiental.

A PMA interditou as atividades. Residente em Deodápolis, o autor foi autuado administrativamente e multado em R$ 1 mil pela construção ilegal. Ele também responderá por crime ambiental de degradaçãom de área de preservação permanente (APP) e, se condenado, poderá pegar pena de detenção de um a três anos.

Ele também foi notificado a apresentar projeto de recuperação de área degradada e alterada (Prada) junto ao órgão ambiental.