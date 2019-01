Pescador Pescador é preso pela 3ª vez no Rio Paraguai

Na madrugada desta terça-feira (15/1), a PMA (Polícia Militar Ambiental) de Corumbá prendeu pela terceira vez, um pescador, de 66 anos, no Rio Paraguai. No momento, ele pescava com redes e tinha como companhia, a filha, de 16 anos.

Ele que não teve o nome divulgado, mas mora em Ladário, estava realizando a pesca predatória na região do Bracinho.

Segundo o boletim de ocorrência, eles estavam armando as redes, iniciavam a pescaria e ainda não tinham capturado nenhum pescado. Os petrechos foram retirados da água e da canoa e foram apreendidos.

O infrator já havia sido preso pescando com o mesmo tipo de petrecho proibido em março e setembro do ano passado (2018).

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Federal de Corumbá. Ele responderá por crime ambiental de pesca predatória.

A pena para este crime é de um a três anos de detenção. A adolescente também responderá por ato infracional de pesca predatória. O pescador também foi autuado administrativamente e multado em R$ 2,1 mil.

A PMA continuará vigilância constante, tendo em vista, que com este tipo de petrecho proibido, caso encontrem um cardume, os pescadores podem dizimá-lo rapidamente.