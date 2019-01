Fiscalização Pescador paulista é preso em MS e polícia apreende barco, motor, pescado e veículo

Durante fiscalização em rios de MS (Mato Grosso do Sul) por conta da Operação Piracema, a PMA (Polícia Militar Ambiental) prendeu na tarde de ontem (21/1), um pescador paulista, de 36 anos, no Distrito de Nova Porto XV.

Segundo o boletim de ocorrência, ele conduzia um carro GM, com placas de Presidente Epitácio (SP), com um semirreboque que transportava um barco com motor, onde havia o pescado capturado.

O pescador voltava de uma pescaria no lago da Usina Sérgio Motta e dentro da embarcação foram encontradas várias espécies de peixes nativos, que não podem ser capturados durante o defeso, totalizando 15kg, com sinais de captura por rede de pesca (petrecho proibido) e ainda havia pescado abaixo da medida permitida.

Ainda conforme a PMA, havia exemplar de pintado com 46 centímetros, quando o tamanho mínimo de captura é de 85cm.

Além do pescado, foram apreendidos o veículo, a embarcação com motor e o semirreboque. O infrator foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu e saiu depois de pagar fiança.

Ele responderá por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção. Ele também foi autuado e multado em R$ 1 mil.