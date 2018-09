Nova Alvorada do Sul Pescador sai para caçar e é encontrado morto com tiro na virilha O Corpo de Bombeiros esteve no local, mas a vítima já estava morta

Um homem de 58 anos foi encontrado morto a cerca de 200m da casa onde morava na zona rural de Nova Alvorada do Sul, por volta das 14h desta sexta-feira (28). De acordo com as primeiras informações, no corpo foi verificado um disparo de arma de fogo na virilha da vítima.

Elio Martins Souza saiu por volta das 5h de hoje dizendo que iria pescar e caçar. Para isso, pegou alguns apetrechos e uma espingarda com calibre ainda não especificado.

Com a demora em voltar para casa, familiares saíram à procura do homem. Ele foi encontrado morto em meio à pastagem ao lado da espingarda e com um ferimento à bala na virilha.

O Corpo de Bombeiros de Nova Alvorada do Sul esteve no local, mas a vítima já estava morta.

A Polícia Civil e a perícia técnica de Dourados estão no local da ocorrência realizando levantamentos.

O corpo será encaminhado ao IMOL em Dourados para exames de necropsia.