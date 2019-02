Rio Paraná Pescadores encontram corpo de homem às margens do Rio Paraná

Corpo de um homem ainda não identificado que aparenta ter 40 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (13) no Rio Paraná na região do distrito de Jupiá, em Três Lagoas. Pescadores que estavam no local teriam visto o corpo e acionado a polícia.

De acordo com informações do site JP News, o corpo foi encontrado por volta das 12h30 às margens do córrego. Peritos estiveram no local e não identificaram sinais de violência no homem.

Moradores apontaram à polícia suspeitas de quem poderiam ser a vítima, no entanto, até o momento a identidade não foi confirmada.