Pesca predatória Pescadores são multados em R$ 5 mil por pesca em cachoeira Fiscalização flagrou a dupla com 183 kg de pescado

Dois homens, de 33 e 43 anos, foram autuados por pesca predatória, no distrito de Piraputanga (em Aquidauana). A dupla foi encontrada na região da cachoeira do Serrano, local no qual a pesca é proibida, munidos de tarrafas e pescado que totalizou 183 kg.

Equipe da Policia Militar Ambiental (PMA) obteve a informação da pesca predatória e ao chegarem no local, os homens tentaram fugir pulando no leito do rio e buscando acesso para vegetação na outra margem. No entanto, os militares conseguiram prender em flagrante os infratores.

Foi encontrado um petrecho proibido, que é a tarrafa, e caso não fossem encontrados pela PMA, os homens capturariam todo um cardume que estava na cachoeira, em razão do período de reprodução.

Com os autuados, residentes em Aquidauana, foram apreendidos 183 kg de pescado das espécies Pintado e Cachara. Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória e saíram depois de pagar fiança.

Os infratores também foram autuados administrativamente e multados em um total de R$ 5.040,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.